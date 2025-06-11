نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة هولندا ومالطا في تصفيات أوروبا لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب هولندا نظيره منتخب مالطا بثمانية أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد يوروبوج ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص أهداف مباراة هولندا ومالطا

وسدد ممفيس ديباي ضربة جزاء في الدقيقة 9.

وسجل ديباي الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 16 صنع دومفريس.

وعاد فيرجيل فان دايك بالهدف الثالث في الدقيقة 20 صنعه له دي يونج.

وسجل تشافي سيمونز الهدف الرابع في الدقيقة 61 صنع ديباي وعاد مالين بالخامس في الدقيقة 74 صنع دي فين وأحرز لانج الهدف السادس في الدقيقة 78 صنعه له مالين.

وسجل مالين الهدف السابع لهولندا في الدقيقة 80 صنع دي يونج وعاد دي فين بالهدف الثامن في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 8/0.

واصبح ترتيب المجموعة

1- فنلندا 7 نقاط

2- هولندا 6 نقاط

3- بولندا 6 نقاط

4- ليتوانيا نقطتين

5- مالطا نقطة