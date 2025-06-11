نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب هولندا يكتسح مالطا بثمانية أهداف نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب هولندا نظيره منتخب مالطا بثمانية أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد يوروبوج ضمن منافسات الجولة 4 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة هولندا ومالطا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب هولندا ونظيره مالطا برتم سريع وسدد ديباي ضربة جزاء في الدقيقة 9 وسجل ديباي الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 16 صنع دومفريس وعاد فان دايك بالهدف الثالث في الدقيقة 20 صنعه له دي يونج وكان قريب من الهدف الرابع وانتهى الشوط الأول 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة هولندا ومالطا برتم هادئ نسبيا وسجل سيمونز الهدف الرابع في الدقيقة 61 صنع ديباي وعاد مالين بالهدف الرابع في الدقيقة 74 صنع دي فين وأحرز لانج الهدف الخامس في الدقيقة 78 صنعه له مالين.

وسجل مالين الهدف السادس لهولندا في الدقيقة 80 صنع دي يونج وعاد دي فين بالهدف السابع في الدقيقة 90 وسجل دي فين الهدف الثامن في الدقيقة قبل الأخيرة وانتهت المباراة 8/0.