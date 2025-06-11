ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خافيير ماسيكرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن مواجهة الأهلي المصري في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة، والتي ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي

قال ماسكيرانو في حوار أرسله المركز الإعلامي لإنتر ميامي وحصل رقم 10 على نسخة منه: "كأس العالم سيكون حدثًا خاصًا؛ لأنها بطولة تختلف عن البطولات القارية، وستجمع فرقًا من كل أنحاء العالم وسنرى تنوعًا كبيرًا في طرق وأساليب اللعب من أماكن مختلفة".

وواصل: "بالطبع، الأجواء ستكون مختلفة عما اعتدنا عليه في البطولات القارية، مثل دوري أبطال الكونكاكاف، دول مختلفة بثقافات مختلفة، لكن في نفس القارة لكن الآن الوضع مختلف؛ لأنه يتعلق ببطولة عالمية".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي قائلًا: "أنت تتحدث عن اللاعب رقم (1) في العالم، وهو الأفضل بالتأكيد وبالنظر إلى كل الفرق التي لعب لها وتحديدًا هنا في الدوري الأمريكي فأعتقد أن البلاد استفادت كثيرًا من التأثير الذي تركه ميسي في البلاد".