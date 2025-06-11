نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. منتخب عمان يقصي فلسطين من مواصلة حلم المونديال ويتأهل إلى الملحق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صافرة نهاية مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره العماني، وذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

احتضن ملعب الملك عبدالله الثاني بدولة الأردن، مباراة الحسم بين الأشقاء الفلسطيني ونظيره العماني، والتي انطلقت بدايتها في التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء.

جاءت المباراة منذ البداية مشتعلة من جانب منتخب الفدائيين الفلسطيني، وكاد المدافع ميلاد تيرمانيني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من بداية شوط المباراة الأول، ولكن أبت العارضة مرور رأسية اللاعب ميلاد إلى شباك عمان.

كانت أخطر المحاولات الهجومية لمنتخب عمان عند الدقيقة '28، وذلك بعد انطلاقة عنترية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب منذر العلوي، ولكن أطاح بالكرة خارج المرمى.

جاءت بداية شوط المباراة الثاني بنفس الحماس الهجومي للمنتخب الفلسطيني، ولكن هذه المرة تمكن اللاعب عدي خروب من تحويل عرضية البديل آدم كايد، إلى ضربة رأسية رائعة في شباك المنتخب العماني.

وفي ظل محاولات منتخب عمان للعودة إلى تعديل النتيجة، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه اللاعب حارب السعدي مع الدقيقة '73، وذلك بعد تدخل عنيف مع لاعب فريق بتروجيت والمنتخب الفلسطيني حامد حمدان.

وقبل نهاية المباراة، أحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب عمان نجح في تسجيلها عصام الصبحي، ليعبر بالمنتخب العماني نحو الملحق المؤهل لكأس العالم.

يذكر أن الفرق المتأهلة للملحق عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، هم:

كوريا الجنوبية، الأردن، العراق، عمان.