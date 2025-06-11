نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يسقط أمام أستراليا بثنائية في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحداث مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم

سجل عبد الرحمن العبود أول أهداف اللقاء لصالح السعودية في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من سالم الدوسري من داخل منطقة الـ6 ياردات، تصدى لها الحارس ليتابعها العبود بتسديدة أرضية لتسكن الشباك.

وكاد أن يسجل مصعب الجوير الهدف الثاني لصالح السعودية في الدقيقة 33، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت أعلى المرمى.

وتعادل كونور ميتكالف لصالح أستراليا في الدقيقة 42، بعد تمريرة من ميتشيل ديوك إلى ميتكالف الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسدد سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية في الدقيقة 1+45، تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وأهدر مارتن بويل لاعب منتخب أستراليا انفرادًا تامًا بمرمى السعودية في الدقيقة 46، وذلك لتألق الحارس نواف العقيدي الذي تمكن من التصدي للكرة.

وأحرز ميتشيل ديوك الهدف الثاني لصالح أستراليا في الدقيقة 48، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها بويل بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها بويل برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لصالح منتخب السعودية في الدقيقة 85، نفذها الدوسري بتسديدة قوية، ولكن أبعدها الحارس ماثيو رايان من يسار مرماه.

