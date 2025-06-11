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أحمد جودة - القاهرة -

اعترف مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بأن اهتمام أندية كبرى مثل أرسنال و​برشلونة​ بالمهاجم الأرجنتيني ​جوليان ألفاريز​ أمر منطقي.

سيميوني: اهتمام برشلونة وأرسنال بجوليان ألفاريز منطقي

وكان ألفاريز قد انضم إلى أتلتيكو قادمًا من مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل 82 مليون باوند، وقدّم موسمًا رائعًا 2024- 2025، سجل خلاله 29 هدفًا وصنع 7 في 54 مباراة.

سيميوني قال لصحيفة لا ناسيون: "من الطبيعي أن تهتم به الفرق الكبرى، جوليان لاعب استثنائي، يملك الشغف والتواضع والعمل والأهداف والمكانة، لماذا لا يرغب الجميع به؟ برشلونة، أرسنال، ليفربول، باريس سان جيرمان… كل الكبار يريدونه".