الرياضة

سيميوني: اهتمام برشلونة وأرسنال بجوليان ألفاريز منطقي

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سيميوني: اهتمام برشلونة وأرسنال بجوليان ألفاريز منطقي

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أحمد جودة - القاهرة -  

اعترف مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بأن اهتمام أندية كبرى مثل أرسنال و​برشلونة​ بالمهاجم الأرجنتيني ​جوليان ألفاريز​ أمر منطقي.

سيميوني: اهتمام برشلونة وأرسنال بجوليان ألفاريز منطقي

وكان ألفاريز قد انضم إلى أتلتيكو قادمًا من مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل 82 مليون باوند، وقدّم موسمًا رائعًا 2024- 2025، سجل خلاله 29 هدفًا وصنع 7 في 54 مباراة.

سيميوني قال لصحيفة لا ناسيون: "من الطبيعي أن تهتم به الفرق الكبرى، جوليان لاعب استثنائي، يملك الشغف والتواضع والعمل والأهداف والمكانة، لماذا لا يرغب الجميع به؟ برشلونة، أرسنال، ليفربول، باريس سان جيرمان… كل الكبار يريدونه".

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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