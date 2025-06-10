نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد طارق: جماهير الزمالك سر التتويج بكأس مصر وسنعمل يدًا بيد لرفعة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.



وقال طارق، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، إن جماهير القلعة البيضاء كانت الداعم الأكبر للفريق خلال مشوار البطولة، مؤكدًا أنها كانت سببًا مباشرًا في تحقيق الفوز والتتويج باللقب.



وأضاف: "كان لدي ثقة كاملة في قدرة الفريق على العودة رغم التأخر بهدف، وما يهمني دائمًا هو إسعاد جماهير الزمالك العظيمة، لأنها تستحق الفرح والبطولات."



ووجّه طارق الشكر لكل من دعمه ووقف بجانبه خلال أزمته الصحية الأخيرة، مؤكدًا أن هذه اللحظات تُثبت مدى الترابط داخل نادي الزمالك، سواء على مستوى الإدارة أو الجماهير.



واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن أرى الزمالك دائمًا في المقدمة، وسنعمل جميعًا يدًا بيد من أجل مصلحة النادي والارتقاء به في كل المجالات."