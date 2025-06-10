نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يريد التعاقد مع نجولو كانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن فتح نادي ​الهلال​ السعودي مفاوضات مع النجم الفرنسي ​نجولو كانتي​، لاعب وسط نادي ​الاتحاد​، لضمه بشكل إعارة خلال مشاركة الفريق في ​كأس العالم للأندية​ المقررة هذا الصيف.

الهلال يريد التعاقد مع نجولو كانتي

وأوضحت هذه المصادر أن إدارة الهلال تسعى لإتمام الصفقة بشكل سريع، حيث ينتهي عقد كانتي مع الاتحاد في 2026، على أن تقتصر الإعارة على فترة البطولة فقط، وأبدى النادي الأزرق تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد موسم تنافسي شديد بين الفريقين، حيث حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي، بينما يمثل الهلال المملكة في مونديال الأندية بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021.

في حال إتمام الصفقة، سيكون كانتي (34 عامًا) جاهزًا لقيادة وسط ميدان الهلال، بدءًا من مواجهة ريال مدريد، ثم لقاءات رد بول سالزبورج وباتشوكا.