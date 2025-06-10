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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ​بوتافوجو​ البرازيلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع المهاجم الأرجنتيني ​خواكين كوريا​، قادمًا من ​الانتر​ الإيطالي، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية.

رسميًّا: خواكين كوريا يوقّع مع بوتافوجو البرازيلي

كوريا الذي سبق له اللعب في صفوف كل من الانتر ولاتسيو، سينضم إلى النادي البرازيلي بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027، وفق ما أعلنه النادي في بيان رسمي عبر منصاته.

وجاء في البيان: "خواكين كوريا هو الصفقة الجديدة لنادي بوتافوجو، النادي العريق أعلن رسميًا عن ضم المهاجم الأرجنتيني اليوم الثلاثاء، وقد وقّع اللاعب على عقد يمتد حتى نهاية عام 2027".

وسيلعب كوريا مع الفريق البرازيلي كأس العالم للأندية.