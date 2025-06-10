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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ​كيليان مبابي​، نجم ​ريال مدريد​، عن إعجابه الكبير بزميله السابق في باريس سان جيرمان ​سيرجيو راموس​، واصفًا إياه بأنه قائد بالفطرة ويمتلك شخصية لا مثيل لها.

مبابي: راموس يمتلك شخصية لا مثيل لها

وفي حديث له، قال مبابي: "سيرجيو راموس يمتلك روح القائد، وُلد ليكون قائدًا، سواء في غرفة الملابس، على أرض الملعب، أو حتى في حضوره الشخصي، فإن الهالة التي يمتلكها تجعله قائدًا بكل المقاييس".

واضاف: "راموس ليس بحاجة إلى شارة القيادة لتأكيد مكانته، شارة القيادة تلتصق به بطبيعته، لأنه يجسد معاني الالتزام والمسؤولية، ووجوده وحده يمنح الفريق الثقة والحافز لتحقيق الانتصارات".