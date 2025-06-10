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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي رسميًا قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الترجي يُعلن قائمته لكأس العالم للأندية

ويلعب الترجي ضمن منافسات مجموعة تضم كلا من فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي، وتشيلسي الإنجليزي.



ويواجه الترجي فريق فلامنجو في أولى مبارياته بالبطولة يوم 17 يونيو الجاري.

وتضم قائمة لاعبي الترجي، التي وقع عليها اختيار المدير الفني ماهر الكنزاري، كلا من:

البشير بن سعيد - أمان الله مميش - صدقي الدبشي - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي - حمزة الجلاصي - محمد عزيز القوضاعي - رائد بوشنيبة - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - أيمن بن محمد - أونينشي أوغبيلو - خليل القنيشي - شهاب الجبالي - محمد وائل الدربالي - حسام تقا - عبد الرحمان كوناتي - يان ساسي - يوسف البلايلي - إلياس موكوانا - أشرف الجبري - رودريغو رودريغيز - هيثم ضو.