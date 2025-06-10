نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. تشكيل فلسطين وعمان الرسمي قبل مواجهة الحسم الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والقدس، مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن المدرب إيهاب أبو جزر قائد كتيبة المنتخب الفلسطيني، عن تشكيل منتخب بلاده في مباراة الليلة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.



خط الدفاع: مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، عميد محاجنة، أحمد طه.

خط الوسط: أغوستين منظور، عدي دباغ، عدي خروب.



خط الهجوم: حامد حمدان، وسام أبو علي، تامر صيام.



على الجانب الآخر، يدخل المدرب رشيد جابر المدير الفني للمنتخب العماني، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي



خط الدفاع: جميل اليحمدي، أحمد الخميسي، خالد البريكي، ثاني آل رشيدي، أحمد الكعبي

خط الوسط: عبد الرحمن المشيفري، حارب السعدي، أرشد العلوي، منذر العلوي.



خط الهجوم: عصام الصبحي.



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم، بينما يفقد الخاسر المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، والتي تنطلق في الحادي عشر من شهر يونيو 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.