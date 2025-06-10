لافيينا ينجح فى البقاء بدورى المحترفين بالموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى لافيينا فى البقاء بمنافسات دورى المحترفين للموسم الجديد 2025/2026 وذلك عقب تعادل الفريق سلبيا أمام مضيفه نادى أسمنت أسيوط بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد أسمنت أسيوط اليوم.



وكان لافيينا قد حقق فوزا بثنائية نظيفة بمباراة الذهاب السبت الماضى والتى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت سبورت وجاءت أهداف الفريق عن طريق الثنائي كريم يامال ويوسف فهيد بمباراة أدارها طاقم تحكيم مكون من محمد العتياتى وعاونه الثنائي سمير جمال ومحمد عزازى وأحمد جمال حكما رابعا.



فيما أدار لقاء العودة والذى انتهى سلبيا بين الفريقان طاقم تحكيم مكون من محمود ناجى وعاونه الثنائي احمد توفيق طلب وأسامة السيد ومبروك نبيل حكما رابعا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر فى وقت سابق إقامة مباراتين فاصلتين بين نادى لافيينا ونادى أسمنت أسيوط من أجل إكمال عدد ال 18 فريق بدورى المحترفين بالموسم الجديد بعد صعود فريق المقاولون العرب ووادى دجلة وكهرباء الإسماعيلية للدورى المصري الممتاز.



ويعد نادى لافيينا أحد الأندية التابعة لمنطقة بنى سويف لكرة القدم ويشارك بدورى المحترفين بالموسم الجديد للعام الثالث على التوالى.