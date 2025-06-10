عاجل.. تشكيل السعودية الرسمية لمواجهة أستراليا في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستراليا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة السعودية وأستراليا في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السعودية الرسمية لمواجهة أستراليا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، حسن قادش، عبد الإله العمري، نوفل بوشل.

خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، زياد الجهني.

خط الهجوم: فراس البريكان، العبود، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة السعودية ضد أستراليا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقلة لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.