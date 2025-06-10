الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية مساء الثلاثاء المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يستضيف استاد عمان الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الأردن والعراق ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

iraq vs jordan.. تشكيل العراق ضد الأردن اليوم في تصفيات كاس العالم 2026

تقام المباراة مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025 على أرضية استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون مكثفًا، التوقيت: 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والأردن والعراق، 10:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي

تشكيل العراق ضد الأردن

القنوات الناقلة والتعليق

يمكن لعشاق المنتخبين متابعة المواجهة مباشرة عبر عدد من القنوات الرياضية:

بي إن سبورت 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي

قناة الكأس 7 بتعليق خليل البلوشي

تشكيل العراق ضد الأردن

منتخب العراق (خطة 4-2-3-1)

حارس المرمى: جلال حسن هاشم

الدفاع: حسين علي، ريبين سولاقا، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي

الوسط: أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش

الهجوم: يوسف الأمين، علي جاسم، أيمن حسين

غياب بارز: علي الحمادي (العراق)

نتائج المواجهات السابقة

شهدت مباريات المنتخبين دائمًا تنافسًا قويًا وندية عالية.

في لقاء الذهاب بينهما ضمن التصفيات الحالية، انتهت المباراة بتعادل سلبي (0-0).

أما سجل المواجهات التاريخية بينهما فجاء كالتالي:

الأردن: 4 انتصارات

العراق: 6 انتصارات

التعادل: 4 مباريات

ما يزيد من إثارة اللقاء المرتقب، حيث يتطلع كل منتخب لحسم المواجهة لصالحه.

ترتيب المجموعة قبل الجولة العاشرة

قبل هذه الجولة الأخيرة، جاء ترتيب منتخبات المجموعة الثانية على النحو التالي:

الترتيب المنتخب النقاط فوز تعادل خسارة له عليه الفارق 1 كوريا الجنوبية 22 6 4 0 20 7 +13 2 الأردن 16 4 4 1 16 7 +9 3 العراق 12 3 3 3 8 9 -1 4 عمان 10 3 1 5 8 13 -5 5 فلسطين 9 2 3 4 9 12 -3 6 الكويت 5 0 5 5 7 20 -13

حسابات المباراة وأهداف المنتخبين

يدخل منتخب الأردن اللقاء وهو قد ضمن رسميًا التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، ويرغب في إنهاء التصفيات بأفضل صورة ممكنة.

في المقابل، يسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز لتحسين موقعه قبل خوض الملحق الآسيوي، حيث ستكون نقاط هذه المباراة معنوية ومهمة للفريق العراقي استعدادًا للمواجهات المقبلة.