الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية وأستراليا، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدور الثالث للتصفيات، ويترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وأستراليا هذا اللقاء بفارغ الصبر، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يحملها لكلا المنتخبين، وسط آمال عريضة بتحقيق نتيجة إيجابية تقرب أحدهما من التواجد في الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.

«لقاء ملتهب من الأثارة والتشويق» | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي يدخل هذه المباراة بطموحات كبيرة مدعومًا بجماهيره، ساعي لتحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، دون الحاجة إلى الدخول في حسابات معقدة أو الملحق الآسيوي. ومن المتوقع أن تمتلك هذه المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة من عشاق الكرة في السعودية والوطن العربي وكذلك في أستراليا، نظرًا لقيمة وأهمية اللقاء على الصعيدين الفني والتنافسي.

في هذا التقرير، نستعرض معكم أبرز تفاصيل هذه المواجهة، بما في ذلك موعد المباراة والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهمية اللقاء لكلا المنتخبين.

القنوات الناقلة مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

تحظى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بتغطية إعلامية واسعة، ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة السعودية وأستراليا عبر مجموعة من القنوات الرياضية الكبرى التي تمتلك حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية.

أبرز القنوات الناقلة للمباراة:

قنوات beIN SPORTS: تعتبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، حيث تقدم تغطية شاملة للمباريات مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم كرة القدم العربية والعالمية.

قنوات SSC السعودية: من المتوقع أن تبث شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المباراة عبر قنواتها المفتوحة أو المشفرة، مع تعليق صوتي عربي متميز وتحليلات فنية تسبق وتلي اللقاء.

المنصات الرقمية: تتيح منصات البث الرقمي التابعة للشبكات الناقلة إمكانية متابعة المباراة عبر الإنترنت بجودة عالية، مما يوفر خيارًا مثاليًا للجماهير لمتابعة المباراة من أي مكان.

ننصح الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء بالتحقق من الترددات والمواعيد عبر المواقع الرسمية للقنوات الناقلة لضمان تجربة مشاهدة متميزة.

متى موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

من المقرر أن تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة:

9:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

7:15 مساءً بتوقيت أستراليا

ستُقام المباراة وسط أجواء جماهيرية حماسية، حيث يتوقع حضور عدد كبير من مشجعي المنتخبين في المدرجات، في ظل أهمية المباراة بالنسبة للفريقين.

المنتخب السعودي يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط. وبالتالي، فإن الانتصار بالنسبة للأخضر لا يعني فقط الاقتراب من بطاقة التأهل، بل قد يكون كفيلًا بضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، خاصة إذا تحقق بفارق أهداف مناسب يساعد في تحسين موقف الفريق في سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

تحظى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بتغطية إعلامية واسعة، ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة السعودية وأستراليا عبر مجموعة من القنوات الرياضية الكبرى التي تمتلك حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية.

أبرز القنوات الناقلة للمباراة:

قنوات beIN SPORTS: تعتبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، حيث تقدم تغطية شاملة للمباريات مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم كرة القدم العربية والعالمية.

قنوات SSC السعودية: من المتوقع أن تبث شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المباراة عبر قنواتها المفتوحة أو المشفرة، مع تعليق صوتي عربي متميز وتحليلات فنية تسبق وتلي اللقاء.

المنصات الرقمية: تتيح منصات البث الرقمي التابعة للشبكات الناقلة إمكانية متابعة المباراة عبر الإنترنت بجودة عالية، مما يوفر خيارًا مثاليًا للجماهير لمتابعة المباراة من أي مكان.

ننصح الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء بالتحقق من الترددات والمواعيد عبر المواقع الرسمية للقنوات الناقلة لضمان تجربة مشاهدة متميزة.

أهمية المباراة للمنتخبين

تُعد مباراة السعودية وأستراليا واحدة من أكثر المباريات حساسية وإثارة في مسيرة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يدخل كل منتخب المباراة بأهداف واضحة وطموحات كبيرة: