نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أرسنال إلى مانشستر سيتي.. مفاجأة صادمة في الجهاز الفني! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، كشفت الصحافة الإنجليزية عن انضمام نجم منتخب ساحل العاج السابق ومدافع أرسنال ومانشستر سيتي الأسبق كولو توريه إلى الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت المصادر أن توريه سيكون جزءًا من الطاقم التدريبي إلى جانب المدرب المساعد السابق في ليفربول بيب لايندرز، وذلك في إطار إعادة هيكلة شاملة داخل كواليس الفريق، بعد موسم مخيب للآمال شهد خروج "السيتزنز" خالي الوفاض من جميع البطولات.

موسم للنسيان

أنهى مانشستر سيتي موسمه الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز، وودع دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وخرج مبكرًا من كأس الرابطة. وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعًا لإجراء تغييرات داخل الطاقم الفني أملًا في استعادة التوازن.

استعدادات لكأس العالم للأندية

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُقام منتصف يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه أندية يوفنتوس الإيطالي، العين الإماراتي، والوداد المغربي.

توريه.. من نجم إلى مدرب

بدأ كولو توريه مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، حيث كان جزءًا من الجيل الذهبي الذي توج بلقب "البريميرليغ" دون هزيمة موسم 2003-2004. ثم انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2009، حيث حمل شارة القيادة، قبل أن يختتم مسيرته كلاعب في ليفربول.

ويُنظر إلى انضمام توريه للجهاز الفني للسيتزنز كخطوة طبيعية ضمن مسيرته التدريبية، بعد تجاربه السابقة مع فرق عدة كمساعد مدرب، أبرزها مع ليستر سيتي وويغان.