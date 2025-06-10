الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

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نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -  

تعادل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مع نظيره قرغيزستان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

أهداف مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

سجل في الدقيقة 30 من الشوط الأول، اللاعب حارب عبد الله سهيل، نجم منتخب الإمارات الهدف الأول في شباك قرغيزستان، بأسيست من زميله لوان بيريرا.

وتعادل كاي ميرك لاعب منتخب قرغيزستان، في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. 
وجاء ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم كالتالي:

إيران – 20 نقطة.
أوزبكستان – 18 نقطة.
الإمارات – 15 نقطة.

قطر – 13 نقطة.

قيرغيزستان – 8 نقاط.

كوريا الشمالية – 3 نقاط.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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