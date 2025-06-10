نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مع نظيره قرغيزستان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

أهداف مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

سجل في الدقيقة 30 من الشوط الأول، اللاعب حارب عبد الله سهيل، نجم منتخب الإمارات الهدف الأول في شباك قرغيزستان، بأسيست من زميله لوان بيريرا.

وتعادل كاي ميرك لاعب منتخب قرغيزستان، في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم كالتالي:

إيران – 20 نقطة.

أوزبكستان – 18 نقطة.

الإمارات – 15 نقطة.

قطر – 13 نقطة.

قيرغيزستان – 8 نقاط.

كوريا الشمالية – 3 نقاط.