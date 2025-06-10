الإمارات تسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام قرغيزستان في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره قرغيزستان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

وانطلقت أحداث مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

بدأت الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي المنتخب الإماراتي، لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 30 من الشوط الأول، أحرز اللاعب حارب عبد الله سهيل، نجم منتخب الإمارات هدف التقدم في شباك قرغيزستان، بأسيست من زميله لوان بيريرا.

ثم في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع، سدد فاليري كيشين لاعب منتخب قرغيزستان كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم منتخب الإمارات على نظيره قرغيزستان بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك كاي ميرك لاعب منتخب قرغيزستان، هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم كالتالي:

إيران – 20 نقطة.

أوزبكستان – 18 نقطة.

الإمارات – 15 نقطة.

قطر – 13 نقطة.

قيرغيزستان – 8 نقاط.

كوريا الشمالية – 3 نقاط.