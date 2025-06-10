الرياض - كتبت رنا صلاح - في سجل الكرة المصرية، ووسط نخبة من ألمع النجوم، يتلألأ اسم محمود عبد الرازق حسن فضل الله، المعروف جماهيريًا باسم “شيكابالا”، كأحد أعظم اللاعبين الذين مرّوا على الملاعب المصرية وُلد في 5 مارس 1986 بمحافظة أسوان، ولقّب بـ**”الفهد الأسمر”** لما يتمتع به من موهبة فطرية، وسرعة خارقة، ولمسات ساحرة جعلته أيقونة يتغنى بها عشاق الكرة، وخاصة جماهير نادي الزمالك.

أدهشت الجميع بحجمها.. ثروة شيكابالا لاعب الزمالك جننت المصريين.. فاقت التوقعات بمراحل !!

بدأ شيكابالا مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وسرعان ما خطف الأنظار بمهاراته الفذّة وقدرته على التحكم في الكرة بطريقة مبهرة لم يمضِ وقت طويل حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في عمر المراهقة، ليبدأ حينها فصلٌ استثنائي من الإبداع الكروي، أصبح فيه أحد أعمدة الفريق الأبيض وركيزة لا غنى عنها في كل تشكيل.

مغامرات احترافية خارج الحدود: عندما لامس المجد القارات

رغم ارتباطه الوثيق بالزمالك، خاض شيكابالا محطات احترافية مثيرة في أوروبا والخليج:

باوك سالونيك (اليونان): تجربة فريدة أشعل فيها المدرجات اليونانية.

سبورتينغ لشبونة (البرتغال): ضمن أحد أعرق أندية البرتغال.

الوصل الإماراتي: قدّم عروضًا مميزة نالت إعجاب الجمهور الخليجي.

الرائد السعودي: تألق في فترة قصيرة.

أبولون سميرني (اليونان): تجربة جديدة أضافت لرصيده الأوروبي.

لكن رغم تلك الرحلات، كان حنينه دائمًا إلى بيته الأول، فعاد مرارًا إلى القلعة البيضاء، ليؤكد أن الزمالك ليس مجرد نادٍ بالنسبة له، بل هو هوية وانتماء.

إنجازات وأرقام تليق بأسطورة

لا يُقاس شيكابالا بالأرقام فقط، بل بالشغف الذي يزرعه في قلوب الجماهير، ومع ذلك فإن إنجازاته الرقمية تُثبت عظمته:

عدد الأهداف: أكثر من 86 هدفًا بقميص الزمالك والأندية التي لعب لها والمنتخب.

عدد البطولات: 19 بطولة مع الزمالك، تشمل:

الدوري المصري الممتاز

كأس مصر (عدة مرات)

كأس السوبر المصري

كأس الكونفدرالية الإفريقية

يُعد من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ الزمالك، وكان حاضرًا دائمًا في اللحظات الحاسمة التي رسمت الفرحة على وجوه جماهير ميت عقبة.

الثروة والتقدير المالي

ورغم ابتعاده عن الأضواء الإعلامية في الأمور المادية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن ثروة شيكابالا تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دولار أمريكي، جاءت نتيجة: