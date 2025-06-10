الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة النادي الأهلي منذ قليل، بشكل رسمي، انضمام أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أبناء ميت عقبة، لتتوالى المفاجآت لجمهور المارد الأحمر، الذي يترقب خلال الفترة الحالية مشاركة الشياطين الحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 15 يونيو الجاري.

«فيفا» يزف بشرى لجهور الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

ومن جانبه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم “فيفا” بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي بشأن المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالقلة الحمراء وإنتر ميامي الذي يلعب لصفوفه ليونيل ميسي، والتي من المقرر أن تقام يوم 15 يونيو الجاري.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي، التي يفتتح بها العملاقان مشوارهما في مونديال الأندية، لتصبح قيمة التذكرة 55 دولارا بعدما كانت 349 دولارا، ويأتي ذلك بسبب ضعف الإقبال لحضور تلك المواجهة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويشار إلى أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي تقام على ملعب هارد روك في مدينة ميامي جاردنز، ويتسع لحضور نحو 65 ألفا و326 مشجعا.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وذلك بمباراة الأهلي وإنتر ميامي، التي تقام في افتتاح البطولة، ثم يواجه المارد الأحمر بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويختتم الشياطين الحمر دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

الأهلي يخوض أول مران له في ميامي