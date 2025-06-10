الرياض - كتبت رنا صلاح - نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا، حيث يستعدّ منتخب السعودية لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تُقام المباراة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، تأتي هذه المواجهة في ظل ظروف تنافسية بالغة الحساسية، إذ يتنافس الفريقان على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للنهائيات العالمية بعد أن حسمت اليابان صدارة المجموعة.

"مباراة على صفيح ساخن".. القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا، فتمتلك شبكة beIN Sports حقوق البث الحصرية للمباراة في المنطقة العربية، حيث سيتم نقل اللقاء عبر:

قناة beIN Sports HD 1 (بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي عبدالله الغامدي)

قناة Alkass Five HD (بصوت المعلق خالد الحدي)

كيفية متابعة مباراة السعودية واستراليا عبر الانترنت

تتوفر عدة خيارات لمتابعة البث المباشر:

للمشتركين في خدمة beIN Sports: يمكن المتابعة عبر تطبيق beIN Connect على الأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الرسمي

عبر منصة TOD الرقمية التي توفر باقات اشتراك متنوعة

للمشاهدين خارج المنطقة العربية، تتوفر خدمات بث عبر منصات مثل Paramount+ في أستراليا

مباراة السعودية واستراليا

يخوض المنتخب السعودي المباراة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي سيحرص على استغلال عامل الأرض والجمهور، بينما يعتمد المنتخب الأسترالي على خبرة لاعبيه في أوروبا وعلى رأسهم كابتن الفريق مات ريان حارس برايتون الإنجليزي، تمتلك المواجهات بين الفريقين تاريخاً حافلاً، حيث سبق أن التقيا في تصفيات 2014 و2018، كما كان اللقاء الأخير بينهما في كأس آسيا 2011، وهذه المباراة تُعتبر الأهم في مسيرة الفريقين خلال السنوات الأخيرة نظراً للجائزة الكبرى المتمثلة في التأهل لكأس العالم.

موعد مباراة السعودية واستراليا

السعودية، قطر، العراق: 21:15

الإمارات، عمان: 22:15

مصر، الأردن: 20:15

المغرب، الجزائر: 19:15

أستراليا (الساحل الشرقي): 04:15 صباح الأربعاء

توقعات الأداء

يتوقع المحللون أن يهيمن المنتخب السعودي على مجريات اللقاء بفضل تشكيلته الشابة والطموحة، بينما سيعتمد الأستراليون على الأسلوب الدفاعي المنظم والهجمات المرتدة السريعة. كل المؤشرات تدل على أن المباراة ستكون من المواجهات الكلاسيكية في تاريخ التصفيات الآسيوية.