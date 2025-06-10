مدريد تنضم لأجندة سباقات سيارات فورمولا-1 العام المقبل

لندن ـ د.ب.أ: تستعد العاصمة الإسبانية مدريد للانضمام إلى أجندة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في سبتمبر من العام المقبل، لتحل محل سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس الثلاثاء، عن جدول منافسات المسابقة لعام 2026، حيث سيقام أول سباق للجائزة الكبرى على مضمار مادرينج الجديد بالعاصمة الإسبانية في 13 أيلول 2026. ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا سباقين العام المقبل، في ظل استمرار سباق برشلونة بجدول سباقات فورمولا-1، تنفيذا للسنة الأخيرة من العقد المبرم مع المدينة الكتالونية، التي ستواجه مستقبلا غامضا بعد ذلك. وسبق أن أعلنت فورمولا-1 أن سباق مدريد سيعرف باسم جائزة إسبانيا الكبرى، ولم يحدد الجدول الجديد اسما جديدا لسباق برشلونة، الذي كان يعرف باسم جائزة إسبانيا الكبرى منذ عام 1991. يعني السباق الثاني لإسبانيا أن إيطاليا سوف تكتفي بإقامة سباق وحيد فقط للجائزة الكبرى مع خروج إيمولا من جدول سباقات فورمولا-1. وكان مضمار إيمولا التاريخي، المفضل لدى السائقين، عاد لجدول السباقات عام 2020 كإضافة متأخرة في ظل جائحة كوفيد-19 آنذاك، واستضاف خمسة سباقات منذ ذلك الحين، قبل أن ينتهي عقده هذا العام. ومن المقرر أن ينطلق الموسم المقبل لفورمولا-1 في الفترة من 6 إلى 8 مارس القادم بمدينة ملبورن، حيث يقام سباق جائزة أستراليا الكبرى، ويختتم بسباق جائزة أبوظبي الكبرى في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2026.