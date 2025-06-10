منتخبنا الوطني للناشئين لليد الشاطئية يتوجه اليوم إلى تونس لإقامة معسكر خارجي

يخوض 4 تجارب ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم

كتب ـ خالد الجلنداني :

تغادر مساء اليوم «الأربعاء» بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية متوجهة إلى تونس؛ لاقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 12 الى 16 يونيو الجاري، يسبق مشاركته في نهائيات النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين التي تحتضنها مدينة الحمامات على شاطئ مامايا بتونس خلال الفترة من 17 حتى 22 يونيو الجاري بمشاركة 32 منتخبا للرجال والفتيات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم ايضا كلا من إيران وإسبانيا وبورتوريكو، وسوف يخوض منتخبنا خلال المعسكر الخارجي 4 مباريات ودية أمام كل من السنغال يوم 14 يونيو و البرازيل يوم 15 من الشهر الجاري و مباراتين يوم 16يونيو الأولى امام المكسيك في الفترة الصباحية وستكون المباراة الختامية امام المنتخب التونسي في الفترة المسائية.

ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني جابر البلوشي ومساعده عارف البلوشي من هذه التجارب الودية تعويد اللاعبين على اجواء المباريات واكسابهم مزيدا من الاحتكاك والخبرة والوقوف على المستويات الفنية والبدنية للاعبين وايجاد الحلول المناسبة، قبل الدخول في اجواء البطولة التي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه، بعد بترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد اثر اعتذار المنتخب القطري للناشئين عن المشاركة بعدما حل في المركز الثالث بالبطولة الآسيوية الثالثة لكرة اليد الشاطئية للرجال والفتيات التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال شهر أكتوبر الماضي التي جاءت بمشاركة 7 منتخبات، واحتل منتخبنا حينها المركز الرابع، بينما توج المنتخب الإيراني باللقب، وحصل المنتخب التايلاندي على المركز الثاني وجاء المنتخب القطري في المركز الثالث، فيما حصل منتخبنا على المركز الرابع، وفي ضوء انسحاب المنتخب القطري «الثالث» من المشاركة تم ترشيح منتخبنا كونه حصل على المركز الرابع، حيث تنص القوانين على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس آسيا إلى بطولة كأس العالم. وتتكون بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة من محمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس الوفد و الجهاز الفني والاداري المكون من سعيد بن علي الحوسني مدير المنتخبات الوطنية للشواطي و طالب بن افندي البلوشي اداري المنتخب والمدرب الوطني جابر بن يعقوب البلوشي ومساعده عارف بن غلام البلوشي و حسام الدين عدلي اخصائي العلاج الطبيعي وحمود بن سالم الحسني المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية. وقد اختار الجهاز الفني 10 لاعبين للمشاركة في البطولة وهم : لؤي بن علي السليماني ومحمد بن بدر الحسني والخطاب بن نصر الحسني ووليد بن ناصر البلوشي وماجد بن عبدالسلام الغيلاني ويزن بن محمد البريكي وعبدالعزيز بن عبدالله المعمري، وعماد بن محمد الغيلاني، وسالم بن خالد العريمي، وعبدالله بن سعود الرزيقي. وقد جاء اختيار اللاعبين بعد المعسكرات الداخلية والتدريبات اليومية التي خاضها اللاعبون خلال الفترة الماضية على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث ضمت القائمة الاولية للمعسكر 13 لاعبا وبعد سلسلة من التدريبات اليومية وقع اختيار الجهاز الفني على 10 لاعبين للمشاركة في البطولة، حيث تنص لائحة البطولة على تواجد 10 فقط مع الجهاز الفني والاداري . وسيفتتح منتخبنا مشواره في البطولة أمام المنتخب الإيراني الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة 2022 وذلك يوم 17 يونيو الجاري ويلعب مباراتين في اليوم الثاني للبطولة يوم 18 يونيو الجاري حيث ستكون المباراة الأولى امام منتخب اسبانيا بطل النسخة الأولى عام 2017 م والمباراة الختامية في الدور الأول امام منتخب بورتوريكو الوافد الجديد للبطولة. وينص نظام البطولة بأن تلعب جميع المنتخبات في الدور الأول بنظام الدوري يتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية (ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي) الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات تلعب مباريات تصنيفية أما المجموعات الثلاث الأخرى، فتتكون من المجموعة الثانية منتخبات كل من المجر وألمانيا وتنزانيا وكينيا والمجموعة الثالثة تونس الدولة المستضيفة وتايلاند والمكسيك وجزر كوك والمجموعة الرابعة الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي والسنغال . وسوف يشارك في البطولة طاقم تحكيم بحريني مكون من هاني الشهابي وحسن شمسان في إدارة مباريات البطولة مما يعكس الثقة الدولية في الكفاءات التحكيمية الخليجية.