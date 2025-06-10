الجمعة .. انطلاق منافسات المربع الذهبي لقدامى لاعبي بهلاء لكرة القدم

بهلاء ــ من مؤمن الهنائي: ينطلق مساء بعد غد الجمعة المربع الذهبي لبطولة فريق الصحراء الثامنة لكرة القدم بين الفرق المتأهلة ( الصحراء والعقير والحدود والإتحاد) فيلتقي الصحراء (حامل اللقب ومنظم البطولة مع وصيف البطولة الماضية فريق الإتحاد ويتوقع أن تشهد المباراة تنافسا وإثارة بين الفريقين ويقود الصحراء اللاعب طلال الشكيلي فيما يقود الإتحاد اللاعب سيف الهنائي ويجمع اللقاء الثاني فريقي الحدود مع فريق العقير وكانت منافسات الجولة السادسة قد اختتمت منافساتها ثلاث مباريات جمعت الأولى فريقي الصحراء والعقير مباراة تحديد متصدر المجموعة الأولى حيث تمكن فريق الصحراء من الحفاظ على الصدارة بفوزه بهدف دون رد. وبهذه النتيجة تصدر الصحراء المجموعة الأولى بعشر نقاط وجاء العقير في المركز الثاني برصيد ٤نقاط وحصل لاعب العقير حمد الصارخي على جائزة أحسن لاعب في المباراة وفي المجموعة الثانية التقى فريقا الشباب والاتحاد حيث انتهت المباراة بفوز فريق الاتحاد بهدف دون رد سجل الهدف اللاعب ناجي الغافري وحصل لاعب الاتحاد سيف الهنائي على جائزة أحسن لاعب في المباراة وفي المباراة المؤجلة تفوق فريق الحدود على فريق الشباب 3/‏صفر سجل الأهداف عبدالناصر الناصري هدفين ومحمود العبادي هدف وحصل لاعب الحدود هاشل الخاطري على جائزة أفضل لاعب في المباراة وبذلك رفع الحدود رصيده إلى 9 نقاط والإتحاد 6 نقاط متساويا مع المتصدر فريق الحدود .

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