روما ـ أ.ف.ب: أنهى ليتشي عقد مدربه ماركو جامباولو رغم قيادته للبقاء في الدرجة الاولى الإيطالية لكرة القدم، وفقا لما أعلن امس الثلاثاء صاحب المركز السابع عشر في الموسم المنصرم. وأفاد نادي جنوب إيطاليا في بيان مقتضب «يعلن نادي ليتشي أنه أنهى اليوم تعاقده مع ماركو جامباولو، ونعرب له عن شكرنا على العمل الذي أنجزه ونتمنى له الأفضل في المستقبل». وحلّ ليتشي في المركز الـ 17 في «سيري أ» برصيد 34 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن آخر الهابطين إمبولي الثامن عشر، بعدما كان قد سبقه مونتسا وفينيتسيا.

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