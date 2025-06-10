نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقاعد فارغة للأهلي وإنتر.. ريال مدريد والهلال الأغلى في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن تذاكر مباراة ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي تعد الأغلى في منافسات كأس العالم للأندية التي تنطلق الأسبوع المقبل في أميركا، بينما هناك مخاوف من ضعف الحضور الجماهيري لمباراة الافتتاح بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المباريات التي يخوضها ريال مدريد في مونديال الأندية تعد الأغلى من ناحية التذاكر، لا سيما مواجهته ضد الهلال، إذ تبدأ الأسعار من 310 دولارات أميركية.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخفض تذاكر بطولة كأس العالم للأندية قبل انطلاق البطولة.

وتنطلق البطولة بشكلها الجديد، يوم الأحد، عندما يواجه الأهلي المصري فريق إنتر ميامي الأميركي في المباراة الافتتاحية.



وأشار موقع "ذا أثلتيك" إلى أن هناك مخاوف متزايدة من أن المباراة الأولى ستشهد آلاف المقاعد الفارغة، في ظل عدم بيع عشرات الآلاف من تذاكر المواجهة التي ستقام على ملعب "هارد روك" – وهو ملعب يستع إلى 65 ألف متفرج.

وتشير التقارير إلى أن مبيعات المباراة الافتتاحية تصل إلى 20 ألف تذكرة فقط، في الوقت الذي قام فيه "فيفا" بتخفيض أسعار تذاكر المباريات بسبب ضعف الإقبال الجماهيري.

ووصلت أسعار تذاكر مباراة ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد داموندز الياباني إلى 24 دولارا أميركيا، وهي المواجهة الأقل سعرا في البطولة.



ولفتت "ديلي ميل" إلى أن أسعار مباريات ريال مدريد تعد الأعلى، خاصة أمام الهلال السعودي إذ تبدأ الأسعار من 310 دولارات أميركية، بينما تبلغ تكلفة أقل تذكرة في لقاء نادي العاصمة الإسبانية أمام سالزبورغ النمساوي 253 دولارا أميركيا.

وبالنسبة لمواجهة ريال مدريد الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، يبلغ سعر أقل تذكرة لحضور مباراة الفريق الإسباني أمام باتشوكا المكسيكي 132 دولارا أميركيا.