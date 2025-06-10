نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب كوريا الجنوبية نظيره الكويتي برباعية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.



ويتواجد منتخبا الكويت وكوريا الجنوبية في المجموعة الثانية من تصفيات مونديال 2026 رفقة كلا من الأردن والعراق وعمان وفلسطين.



وبهذه النتيجة، يحتل منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة بينما يحتل منتخب الكويت المركز السادس والاخير برصيد 5 نقاط.



بدأ الشوط الأول بضغط من جانب منتخب كوريا الجنوبية حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق جونج وو- جاي.



شن لاعبو منتخب الكويت بعض الهجمات على مرمى منتخب كوريا الجنوبية من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم المنتخب الكوري بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، شن منتخب كوريا الجنوبية العديد من الهجمات الخطيرة حتى نجحوا في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق لي جانج إن.



وبعدها بثلاث دقائق تحديدا في الدقيقة 54، سجل أوه هيون جيو الهدف الثالث لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية في مرمى الكويت.



شن منتخب كوريا الجنوبية هجماته الخطيرة على مرمى نظيره الكويتي حتى نجحوا في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72 من توقيع لي جاي سونج الذي تسلم تمريرة رائعة من زميله جين سونج كيم.



حاول لاعبو منتخب الكويت تسجيل هدف حفظ ماء الوجه قبل نهاية اللقاء ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب الكويت بأربعة أهداف مقابل لا شئ.