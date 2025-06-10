نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج"| سوتشي الروسي يعلن موقف الأهلي من يحيى عطية الله وحقيقه العروض الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنتظر جماهير وعاشقي النادي الأهلي، مصير النجم المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق، سواء من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة، أو استمراره في ظل رحيل الأسطورة التونسية وقائد الجبهة اليسرى علي معلول.

وتنتظر إدارة المارد الأحمر رأي المدير الفني الجديد للفريق، خوسيه ريبيرو حول مصير اللاعب بعد مشاركته في مباريات المونديال القادمة.

- موقف الأهلي من يحيى عطية الله

وأكد أندريا أورولوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" الأهلي سوف يحدد قراره النهائي سواء بانتهاء الإعارة أو ضم اللاعب بشكل نهائي، عقب خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع:" لا توجد أي عروض جديدة لضم عطية الله حتى الآن من اي فريق".

- موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية أمام صاحب الأرض والجمهور، إنتر ميامي الأمريكي، يوم الأحد، الموافق 15 يونيو الجاري، في تمام الثالثة فجرًا.

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

- مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي - الأحد 15 يونيو - الـ 3 فجرًا

بالميراس ضد الأهلي - الخميس 19 يونيو - الـ7 مساءً

بورتو ضد الأهلي - الثلاثاء 24 يونيو - الرابعة فجرًا.