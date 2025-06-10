نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بوروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع جوبي بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني عن التعاقد مع الإنجليزي جوبي بيلينجهام قادمًا من سندرلاند، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

جوبي بيلينجهام ينتقل إلى بورسيا دورتموند

وذكر النادي الألماني عبر موقعه الرسمي، أن الموهبة الإنجليزية جوبي وقع صباح اليوم الثلاثاء عقدًا مع دورتموند لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأجرى جوبي بيلينجهام حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند، عقب الانضمام، وقال: "أنا سعيد جدًا بكوني لاعبًا في بوروسيا دورتموند الآن، وبالتنافس على الألقاب مع هذا النادي العظيم".

وأضاف: "أريد أن أساهم في الاحتفال بالنجاح مع جماهيرنا الرائعة هنا، وسأعمل على تطوير نفسي ومع الفريق يوميًا. وأنا سعيد جدًا بارتداء القميص الأسود والأصفر في كأس العالم للأندية".

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الإنجليزي جوبي بيلينجهام إلى البوروسيون، كلفت خزينة النادي 38 مليون يورو.

وقدم جوبي بيلينجهام البالغ من العمر 19 عامًا موسمًا مميزًا، مع فريقه السابق سندرلاند، حيث خاض 43 مباراة بكافة المسابقات، سجل 4 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويشارك بوروسيا دورتموند في مسابقة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، بوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة السادسة بجانب فرق "فلومينينسي - أولسان - ماميلودي صن داونز".

