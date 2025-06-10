نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز في قضية الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المحكمة الرياضية الدولية قد حددت القضايا المنظورة أمامها حتى نهاية شهر يونيو الجاري ولم تشمل خلالها القضية المرفوعة من نادي بيراميدز ضد الأهلي والتي طلب خلالها خصم ٣ نقاط من الأهلي وسحب لقب الدوري منه.

شبانة: المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز في قضية الدوري

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المحكمة الرياضية لم تحدد موعد معين للنظر في القضية وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لمسئولي بيراميدز الذين كانوا يأملون في حسم هذا الملف مبكرا.

واتم شبانة بأن الأهلي يظل بطل الدوري رسميا حتى إشعارا آخر من المحكمة بعد شهر يونيو.

