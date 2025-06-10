نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي يتحرك رسميا لمقاضاة هاني شكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الإدارة القانونية في النادي الأهلي ستبدأ اليوم أولى الخطوات الرسمية لمقاضاة هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية اهانته لجماهير الأهلي خلال عزاء والدة عمرو الجنايني.

شبانة: الأهلي يتحرك رسميا لمقاضاة هاني شكري



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي قد جهزت ملفا كاملا يحتوي على الفيديو المسيئ لتقديمة إلى النيابة في بلاغها.

واتم شبانة بأن الأهلي لن يتنازل عن حق جماهيره في هذه القضية خاصة وأن الإساءة صادرة من شخص مسئول وعضو مجلس إدارة في نادي منافس كبير.

