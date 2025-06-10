نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفضه الهلال.. ثيو هيرنانديز يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر إيه سي ميلان الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لضم ثيو هيرنانديز

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء، فإن الروخي بلانكوس تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية لضم ثيو هيرنانديز.

وأضافت التقارير، أن ميلان لا يمانع في رحيل الظهير الفرنسي. وحددت مبلغًا ماليًا لبيع هيرنانديز، بعد ارتباطه بأكثر من نادٍ خلال الميركاتو الحالي.

وأفادت، أن ثيو هيرنانديز منح الضوء الأخضر لمسؤولي أتلتيكو مدريد للدخول في مفاوضات مع ناديه، بعد الاتفاق على كافة الأمور الشخصية والتعاقدية للانضمام إلى صفوف الفريق في الصيف لتدعيم الخط الخلفي، بناءًا على رغبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن وكيل أعمال ثيو هيرنانديز أبلغ إدارة الهلال السعودي رفض اللاعب عرضًا ضخمًا بقيمة 20 مليون يورو سنويًّا، رغم وجود اتفاق شفوي مع ناديه ميلان على إتمام الصفقة.

وانتقل ثيو هيرنانديز إلى صفوف الروسونيري قادمًا من ريال مدريد في صيف 2019، بمقابل 20 مليون يورو.

وخاض الظهير الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا مع إيه سي ميلان خلال الموسم المنصرم 49 مباراة بكافة المسابقات، سجل 5 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.