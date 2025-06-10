ضمن بطولة العالم للتحمل .. الحارثي يتطلع لتقديم سباق قوي فـي أشهر سباقات العالم لومان 24 ساعة الفرنسي

يتطلع المتسابق الدولي أحمد الحارثي إلى ايجاد مكان له ضمن الفائزين بالمراكز الأولى في أكبر وأشهر سباقات العالم، وهو سباق لومان الفرنسي، والذي سينطلق في 14 من الشهر الجاري وبمشاركة كبيرة من أبرز سائقي سيارات السرعة والحلبات على مستوى العالم، حيث سيشهد سباق العام الحالي مشاركة 62 سيارة من مختلفة الفئات والماركات العالمية، وفي مقدمتها سيارات الفيراري ولمبرجيني وبورشة ولكزس ومرسيدس وبي ام دبليو إضافة لسيارات الهايبر كار وسيارات ال ام بي 2 وسيارات جي تي 3 الفئة التي يشارك فيها الحارثي مع فريق دبليو ار تي وبمشاركة من زميليه الإيطالي العالمي فالنتينو روسي والجنوب أفريقي كليفن فاندرلينده، وذلك ضمن الجولة الرابعة لبطولة العالم للتحمل. الحارثي والذي سوف يقود بمعية زميليه فالنتينو وكليفن سيارة بي ام دبليو (ام 4) جي تي 3 كان قد سبق وأن فاز بالمركز الثالث في نفس السباق العام 2023م بفئة جي تي ايه في سباق قوي جدا ليسجل الحارثي أسمه من ذهب في ذلك السباق . وذكر الحارثي في كلمه افتتاحية قبيل المشاركة بهذا السباق بأنها مناسبة عظيمة وكبيرة أن تكون أحد السائقين في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير في عالم السيارات وأن تكون ضمن الفائزين الأوئل فذلك هو يوم السعد والسرور للجميع، نحن نتطلع إلى تسجيل نتيجة ايجابية ونبحث عن مكان لنا في المقدمة كبقية المتسابقين ، لدينا أيضا فريق فني قوي وزملاء قادرين بمشيئة الله على التتويج، سنعمل خلال نهاية الاسبوع وضع الخطة المناسبة للسباق وسنعمل بجد وتفان على أن ننهي السباق في مركز يشرفنا جميعا وأن أمثل بلدي خير تمثيل . الحارثي والمدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وصحار الدولي وعمانتل واكتشف عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبي ام دبليو عمان سجل نتيجة أكثر من رائعة في سباق الجولة الثانية في حلبة ايمولا الإيطالية باحرازه المركز الثاني في فئة جي تي 3 مع روسي وفندرليند وكان بامكان الفريق الوصول للمركز الأول في الثوان الأخيرة من السباق لكن الوقت داههم واكتفوا بالمركز الثاني، وفي سباق بلجيكا الأخير بالجولة الثالثة من البطولة وضع خطا في قراءة جهاز التحكم بالسرعة للسيارة في مرآب الصيانة الفريق في مركز متأخر بعد أن تم فرض جزاء على الفريق من قبل اللجنة المنظمة حارما الفريق من أحد المراكز الثلاثة الأولى. تبدأ الاستعدادات للسباق الكبير يوم الأربعاء بإجراء التجارب المفتوحة من قبل المتسابقين تليها التأهيلات الأولية بين السيارات في الفترة المسائية في نفس اليوم، وسوف يتأهل 12 سيارة فقط إلى تأهيلات الهايبر والذي سيقام في اليوم التالي في تمام الساعة الثامنة مساءا ، على أن تقام هذه التأهيلات لاختيار أسرع 8 سيارات للوقوف في الصف الأمامي من السباق والذي بالطبع سيسهم في سهولة المهمة طوال السباق وعند الانطلاقة. السباق سيقام يوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا وينتهي في نفس التوقيت في اليوم الثاني ليكون من أرهق السباقات في الموسم.