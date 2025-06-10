أشواط مثيرة فـي سباق شارة الفطامين «بميدان طوي الشاوي» بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

ابتهاجا بعيد الاضحى المبارك، أقيمت يوم امس فعاليات مهرجان سباق شارة أشواط سن الفطامين بميدان «طوي الشاوي»، الذي جاء بتنظيم اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بولاية المصنعة، وبدعم من عزبة مسعود بن جمعة الزدجالي وسط تفاعل من ملاك الهجن بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، وقد شهد المهرجان حضورا جماهيريا غفيرا، شهد السباق منافسة قوية بين الهجن المشاركة في أشواط سن الفطامين (الصعوب ) لمسافة 1200 متر سن الفطامين (المشاركات) لمسافة 1500 متر. جاءت نتائج أشواط الفطامين ابكار صعوب (السيف) الشوط الأول: جاءت شواهين لصاحبها الشيخ فيصل بن سيف الشبيبي بالمركز الأول وحصلت فخر لصاحبها جاسم بن محمد السعدي على المركز الثاني وجاءت شواهين لصاحبها أحمد بن مناخر الوهيبي في المركز الثالث، وفي الشوط الثاني : الخنجر قعدان حصلت والم للشيخ فيصل بن سيف الشبيبي على المركز الأول، وحصلت مشجي لمالكها عيسى بن صالح السعدي في المركز الثاني، وجاءت مراهن للمحامي فيصل بن سالم الدوحاني في المركز الثالث. الشوط الثالث: أبكار(مبلغ نقدي) حصلت السولعية لمالكها نصر بن سيف السعدي على المركز الأول، وجاءت شقراء لمالكها سيف بن خصيب السعيدي ثانيا وفي المركز الثالث حفلة لمالكها نايف بن راشد السعدي. الشوط الرابع : المركز الأول بوشاق للشاعر سلمان بن حمد الغاربي المركز الثاني فاخر لمالكها منصور بن راشد السعدي المركز الثالث شاهين لصاحبها محمد بن سيف القعنوني. الشوط الخامس :(السيف) ابكار المشتركات 1500 متر، المركز الأول الشميمية لمالكها منصور بن راشد السعدي المركز الثاني الشاهينية لمالكها احمد بن محمد القعنوني المركز الثالث نهاية لمالكها ناصر بن مبارك القعنوني. الشوط السادس (الخنجر) فطامين القعدان المشتركات لمسافة 1500 متر، المركز الأول مرعوش لصاحبها منصور بن راشد بن حارب السعدي. الشوط السابع : المركز الأول نوادر لمالكها حمد بن جميل الوهيبي المركز الثاني انذار لمالكها سعيد بن هاشل اليحمدي المركز الثالث الهابة لمالكها سالم بن سليمان القعنوني. الشوط الثامن: المركز الأول سرحان لمالكها عيسى بن صالح السعدي المركز الثاني شاهين لمالكها أحمد بن محمد القعنوني المركز الثالث كرار لمالكها محمد بن حميد المالكي. وفي نهاية السباق جرى تكريم الفائزين وأعضاء اللجان والمشاركين في مجريات السباق.