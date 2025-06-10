نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإمارات الرسمي لمواجهة قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب قيرغيزستان، عصر اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الإمارات ضد قيرغيزستان اليوم الثلاثاء 10 يونيو، في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، على ملعب سبارتاك دولين عميروزاكوف.

تشكيل الإمارات الرسمي لمواجهة قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: عبد الرحمن صالح، ساشا إيفكوفيتش، ماركوس ميلوني، لوكاس بيمنتا.

خط الوسط: يحيى نادر، حارب عبد الله، يحيى الغساني

خط الهجوم: كايو كانيدو، محمد عبد الباسط، لوان بيريرا.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم

إيران – 20 نقطة.

أوزبكستان – 18 نقطة.

الإمارات – 14 نقطة (ضمن الملحق الآسيوي).

قطر – 13 نقطة (ضمن الملحق).

قيرغيزستان – 7 نقاط.

كوريا الشمالية – 3 نقاط.

