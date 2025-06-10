نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإمارات المتوقع أمام قرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الروماني كوزمين اولارويو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب قرغيزستان اليوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025 في لقاء مرتقب وحاسم بينهم بستاد دولين اومورزاكوف ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الإمارات وقيرغيزستان عصر اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الإمارات المتوقع أمام قيرغيزستان

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: الحمادي، بيمينتا، كوامي، ماركوس.

خط الوسط: ماجد، رمضان، ليما.

خط الهجوم: بيريرا، علي صالح، لوكاس.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقرغيزستان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

