نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإمارات وقرغيزستان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب قرغيزستان اليوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025 في لقاء منتظر وحاسم بينهم بستاد دولين اومورزاكوف ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الإمارات وقيرغيزستان عصر اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقرغيزستان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

