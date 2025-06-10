نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين والصين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البحرين نظيره الصيني اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد تشونجتشينج ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة البحرين والصين

وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين والصين ظهر اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 3:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والصين

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

