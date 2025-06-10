نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتواجد الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة غير مسبوقة تبلغ 32 فريق من مختلف قارات العالم.

حضور عربي مميز في مونديال الأندية

تشهد تلك النسخة من المونديال مشاركة خمسة أندية عربية، تمثل نخبة من الفرق في القارة الإفريقية والآسيوية، وهم: الأهلي، الهلال السعودي، العين الإماراتي، الوداد المغربي والترجي التونسي.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات

الأحد 15 يونيو 2025

الأهلي ضد إنتر ميامي – 3:00 فجرًا ملعب: هارد روك

بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي – 7:00 مساءً ملعب: تي كيو إل

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً ملعب: روز بول

الاثنين 16 يونيو 2025

بالميراس ضد بورتو – 1:00 صباحًا ملعب: ميتلايف

بوتافوجو ضد سياتل ساوندرز – 5:00 مساءً ملعب: لومن فيلد

تشيلسي ضد أنجلوس – 10:00 مساءً ملعب: مرسيدس بنز

الثلاثاء 17 يونيو 2025

بوكا جونيورز ضد بنفيكا – 1:00 صباحًا ملعب: هارد روك

فلامنجو ضد الترجي الرياضي – 4:00 صباحًا ملعب: لينكولن فايننشال

فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند – 7:00 مساءً ملعب: ميتلايف

ريفر بليت ضد أوراوا – 10:00 مساءً ملعب: لومن فيلد

الأربعاء 18 يونيو 2025

أولسان هيونداي ضد ماميلودي صن داونز – 1:00 صباحًا ملعب: إنتر آند كو

مونتيري ضد إنتر ميلان – 4:00 صباحًا ملعب: روز بول

مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي – 7:00 مساءً ملعب: هارد روك

ريال مدريد ضد الهلال – 10:00 مساءً ملعب: هارد روك

الخميس 19 يونيو 2025

باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ – 1:00 صباحًا ملعب: تي كيو إل

العين ضد يوفنتوس – 4:00 صباحًا ملعب: أودي فيلد

