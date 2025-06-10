نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل القادمة أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب كورينثيانز بمدينة ساو باولو البرازيلية، مباراة الرابعة إلا ربع من صباح الأربعاء، والتي تجمع بين المنتخب البرازيلي أمام نظيره باراجواي.

تأتي هذه المباراة في إطار مباريات الجولة 16، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تنقل المباراة عبر قناة SSC extra 1 السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي السعودي سعد يحيى.

ويحتل المنتخب البرازيلي المرتبة الرابعة برصيد 22 نقطة، بينما يأتي منتخب باراجواي في المرتبة الثالثة برصيد 24 نقطة.

يذكر أن بطولة كأس العالم تنطلق في الحادي عشر من شهر يونيو 2026 وحتى الـ 19 من شهر يوليو عام 2026، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

