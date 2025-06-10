نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من منتخبا الكويت وكوريا الجنوبية عن تشكيلتهما للمباراة المقررة بينهما على استاد سيؤول وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا الكويت وكوريا الجنوبية في المجموعة الثانية من تصفيات مونديال 2026 رفقة كلا من الأردن والعراق وعمان وفلسطين.

ويدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بينما يحتل منتخب الكويت المركز السادس والاخير برصيد 5 نقاط.

تشكيل الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦

من المقرر أن يخوض منتخب الكويت المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الغفور

خط الدفاع: العوضي والدفيري والعنزي والهجيري

خط الوسط: المطر والقيسي وهاني

خط الهجوم: خالد وماجد وزانكي

كما سيخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لي تشانج جيون

خط الدفاع: جي باي وهوانج ان بيوم ولي كانج إن ولي تاي سيوك

خط الوسط: جيون جين وو وكيم يو سونج ولي هان بيوم

خط الهجوم: أو هيونج جو وسيول يونج وو وون دو جاي

