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أحمد جودة - القاهرة -

رفض المدرب المخضرم الايطالي كلاوديو رانييري اليوم الثلاثاء، عرضا لتولي قيادة منتخب بلاده خلفا للوتشانو سباليتي الذي غادر منصبه غداة فوز "أتزوري" على مولدوفا في التصفيات الاوروبية لمونديال 2026.

تصفيات مونديال 2026.. رانييري يرفض خلافة سباليتي على رأس المنتخب الإيطالي

وقال رانييري لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) "أشكر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم، ولكن بعد دراسة متأنية، قررت البقاء تحت تصرف روما بالكامل في مهامي الجديدة".

وأضاف "عائلة فريدكين (المالكة لروما) منحتني دعمها الكامل ومساندتها لأي قرار أتخذه فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، لكن هذا قراري وحدي".

وتولى رانييري في الفترة الاخيرة دور المستشار الاستراتيجي للمالكين الأمريكيين لنادي العاصمة الايطالية، علما أنه سبق له أن أشرف على العديد من الأندية الكبيرة على غرار كل من إنتر ويوفنتوس الايطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني وتشلسي وليستر سيتي الانجليزيين الذي توّج معه بلقب الدوري في 2016، وموناكو الفرنسي.

وكان رانييري العائد من التقاعد في نوفمبر الماضي لإنقاذ روما الذي كان يمر في فترة صعبة، المرشح الأبرز لدى الاتحاد الإيطالي لخلافة سباليتي، بعدما أعلن الأخير أنه خاض مباراته الأخيرة كمدرب للاتزوري أمام مولدوفا (2-0) الإثنين عقب الخسارة المريرة في مستهل مشوارها بمواجهة النروج بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الماضية.

ووضعت الخسارة آمال بطل العالم أربع مرات في التأهل المباشر إلى النهائيات في مهب الريح حيث يتصدر المنتخب النروجي المجموعة بـ 12 نقطة وبفارق 9 نقاط عن إيطاليا التي تملك مباراتين مؤجلتين.

يتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى مونديال 2026 في حين يتعيّن على أصحاب المركز الثاني خوض ملحق فاصل شكّل لعنة على الايطاليين قبل نهائيات 2018 و2022.

وبالتالي تخشى إيطاليا من تكرار سيناريو الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، إذ شاركت للمرة الأخيرة في مونديال البرازيل 2014 عندما خرجت من دور المجموعات.