نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يعزز طاقمه الفني بعنصرين سابقين في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عزز فريق مانشستر سيتي طاقمه الفني بانضمام مدربين اثنين لعبا دورا أساسيا في نجاح فريق ليفربول، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في السنوات الأخيرة.

مانشستر سيتي يعزز طاقمه الفني بعنصرين سابقين في ليفربول

وأعلن مانشستر سيتي انضمام كلا من بيبين ليندرز وجيمس فرينش للجهاز الفني للفريق السماوي، بقيادة المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء.

وسيتولى ليندرز، الذي عمل لفترة طويلة مساعدا للألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، منصب مساعد مدرب مانشستر سيتي.

ورحل الهولندي عن قلعة (آنفيلد) وقضى النصف الأول من الموسم الماضي مديرا فنيا لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي قبل أن تتم إقالته.

في المقابل، انتقل فرينش مباشرة من ليفربول، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، لمانشستر سيتي كمدرب جديد للركلات الثابتة، منهيا 13 عامًا من العمل مع الفريق الأحمر كمحلل لأداء الفرق المنافسة.

وصرح هوجو فيانا، مدير كرة القدم الجديد في مانشستر سيتي: "اكتسب كل من بيبين وجيمس خبرة واسعة في العمل الفردي على مدار السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "موهبتهما، واجتهادهما، وأخلاقيات عملهما، والتزامهما الشامل، تتوافق تمامًا مع القيم التي ترسخ رؤية جوارديولا لأسلوب لعب كرة القدم".

ومن المقرر أن ينضم ليندرز وفرينش لمانشستر سيتي قبل انطلاق كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل في الولايات المتحدة.