نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على نظيره منتخب عمان، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام على ملعب الملك عبدالله الثاني بدولة الأردن.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القدس القاهرة ومكة المكرمة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، وكذلك قناة الكاس القطرية 6، بصوت المعلق الرياضي منتصر الأزهري.

وتعد هذه المباراة من أهم مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث الفائز يضمن اللحاق بمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم، بينما يفقد الخاسر المشاركة رسميا في بطولة كأس العالم القادمة.

يذكر أن المنتخب العماني يقع في المرتبة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي منتخب فلسطين في المرتبة الخامسة برصيد 9 نقاط.