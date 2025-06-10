نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب العراق في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على نظيره منتخب الأردن، وذلك على ملعب عمان الدولي، في إطار مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقام المباراة في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة، من المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، وذلك بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وكذلك أيضا عبر قناة الكاس القطرية بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

وضمن المنتخب الأردني التأهل إلى مونديال كأس العالم المقبل، بينما يلعب المنتخب العراقي في الملحق المؤهل لكأس العالم.

يذكر أن المنتخب الأردني يقع في المرتبة الثانية من المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بينما يأتي منتخب العراق في المرتبة الثالثة برصيد 12 نقطة.

