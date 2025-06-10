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أحمد جودة - القاهرة -

يفتقد منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم لاعب خط الوسط تايلر آدامز في لقاء الفريق الودي ضد نظيره السويسري، الذي يقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة في القدم.

الإصابة تحرم الولايات المتحدة من تايلر آدامز في لقاء سويسرا الودي

وصرح ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "آمل ألا تكون إصابة خطيرة. أعتقد أننا نستطيع التعامل معها بشكل جيد. سوف نمنحه راحة بضعة أيام، ثم نرى ما إذا كان جاهزا للعب معنا في بطولة الكأس الذهبية أم لا".

وشارك آدامز في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأمريكي الودية التي خسرها 1 / 2 ضد نظيره التركي، يوم السبت الماضي.

ويفتتح المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بمواجهة منتخب ترينيداد وتوباجو يوم الأحد المقبل.

ويواجه الفريق قائمة طويلة من الغيابات، حيث تضم كل من كريستيان بوليسيتش، ويستون ماكيني، وتيم وياه، وأنتوني روبنسون، وسيرجينيو ديست، ويونس موسى، وفولارين بالوجون، وجيو رينا، حيث يعاني بعضهم من الإصابة، فيما يرغب البعض الآخر في الحصول على راحة، كما سيغيب عدد آخر بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويسعى منتخب الولايات المتحدة لتجنب أول سلسلة هزائم من أربع مباريات على التوالي، منذ خسارته في خمسة لقاءات متتالية عام 2007.

من ناحية أخرى، أشاد بوتشيتينو بحارس المرمى مات فريز، الذي شارك لأول مرة ضد تركيا بدلا من مات تيرنر، الحارس الأساسي للفريق منذ عام 2022، الذي لم يلعب مع فريق كريستال بالاس الإنجليزي منذ أول مارس الماضي.

وأكد بوتشيتينو: "لقد كان رائعا للغاية. لكنه يحتاج للعب وخوض المزيد من المباريات مع المنتخب. لديه إمكانات مذهلة. نعم، لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، والآن يتعين علينا أن نكتشف مدى قدرته على تحمل ضغط اللعب على المستوى الدولي".