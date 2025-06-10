نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه وزيزو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي يوم الأحد 15 يونيو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة فجرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر شبكة قنوات إم بي سي مصر المفتوحة وبشكل مجاني بنقل المباراة.

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وتريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد وزيزو.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها على 8 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 أندية ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر الذي يشهد خروج المهزوم.

ستبدأ البطولة بنظامها الجديد في 15 يونيو الحالي وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من أفضل أندية العالم، حيث ستقام المباريات في 11 مدينة أمريكية.

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

يشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

انتهت مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي أمس بفوز باتشوكا بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

