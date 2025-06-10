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أحمد جودة - القاهرة -

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تعيين كريستيان كيفو مديرا فنيا جديدا له أمس الاثنين، رغم قلة خبرته، حيث يأمل أن يحقق نفس النجاح الذي حققه خلال مسيرته الكروية مع الفريق الملقب بـ(الأفاعي).

إنتر يراهن على كفاءة كيفو رغم نقص خبراته التدريبية

وتولى المدرب الروماني /44 عاما/ تدريب إنتر، خلفا للإيطالي سيموني إنزاجي، الذي استقال يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح مديرا فنيا لفريق الهلال السعودي في اليوم التالي.

وأعلن العملاق الإيطالي تعيين كريستيان كيفو مدربا جديدا للفريق الأول، حيث أضاف في بيان: "وقع المدرب عقدا مع إنتر ميلان حتى 30 يونيو/حزيران 2027".

وكشف وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي عن هذا القرار بعد ساعات فقط من موافقة نادي بارما، منافسه في الدوري الإيطالي، على إنهاء عقد كيفو.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن كيفو سيتقاضى 5ر2 مليون يورو (9ر2 مليون دولار) في الموسم، بينما أغرى الهلال إنزاجي بعرض تجاوز 20 مليون يورو (23 مليون دولار) للموسم الواحد، حسب تقارير إخبارية.

وأشرف كيفو على 13 مباراة فقط في الدوري الإيطالي، ليضمن بقاء بارما في المسابقة، بعد توليه أول منصب تدريبي له على مستوى الكبار في فبراير الماضي.

وكان بارما في وضعٍ حرج عندما تعاقد مع كيفو، بعد أن خسر أربع مباريات متتالية، وقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب الدوري الإيطالي.

وقلب كيفو الأمور سريعا، وخسر ثلاثة لقاءات فقط من إجمالي 13 مباراة تولى فيها المسؤولية، محققا نتائج رائعة ضد نابولي، الذي توج باللقب في الموسم المنصرم، ويوفنتوس، وأتالانتا، وإنتر ميلان نفسه.

كان كيفو أمضى السنوات السبع السابقة مسؤولا عن فرق الشباب المختلفة في إنتر، حيث أنهى مشواره الكروي عام 2014.

كان المدافع الروماني السابق ضمن فريق إنتر الشهير، الذي توج بالثلاثية عام 2010، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، كما ساهم في فوز النادي العريق بلقبين آخرين في الدوري الإيطالي من بين تسعة ألقاب حصدها خلال سنواته السبع، التي قضاها مع الفريق.

ولن يكون لدى كيفو الكثير من الوقت للاستقرار، حيث من المقرر أن يسافر إنتر إلى لوس أنجليس بالولايات المتحدة، غدا الأربعاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل إنتر مسيرته في البطولة العالمية بمواجهة مونتيري المكسيكي، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني، وريفر بليت الأرجنتيني بدور المجموعات.

وقضى إنزاجي أربعة مواسم في إنتر. وكانت مباراته الأخيرة مع الفريق خلال خسارته القاسية صفر / 5 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي.

وقاد إنزاجي /49 عاما/ إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي، وكان مسؤولا أيضا عن الفريق عندما خسر نهائي دوري الأبطال عام 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.