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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب النجم البرازيلي نيمار في تجديد عقده مع فريقه الحالي سانتوس البرازيلي، حسب ما أفاد والده الذي يعمل ايضا كمدير أعماله، مؤكدا أنه سيفعل "كل شيء" من أجل التوصل إلى اتفاق مع النادي السابق للاسطورة بيليه.

نيمار يرغب في البقاء مع سانتوس البرازيلي

وينتهي عقد نيمار (33 عاما) مع سانتوس في 30 الشهر الحالي، لكن يبقى مستقبله غامضا بسبب كثرة الاصابات التي منعته من التألق وكادت أن تُنهي مسيرته قبل أن يعود إلى ناديه الأول في فبراير الماضي.

قال نيمار سانتوس الأب "نريده أن يبقى. نحن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وتابع "تلقينا عروضا من أندية أخرى، لكننا رفضناها لأننا نريده أن يحصل على مزيد من الوقت للتعافي من إصاباته. الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة".

وتعرّض نجم برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق لانتقادات لاذعة على خلفية مشاركته في كرنفال ريو ودوري كينغز (بطولة كرة قدم سباعية) خلال فترة تعافيه.

وبعد محطة قصيرة قضاها في السعودية مع نادي الهلال، حيث تعرض لإصابة قوية في الركبة اليسرى واقتصرت مشاركته على 7 مباريات خلال 17 شهرا، عاد نيمار إلى ساو باولو وتحديدا إلى الفريق الذي أحرز معه مسابقة كوبا ليبرتادوريس في عام 2011 قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

شارك في أربع مباريات فقط في الدوري البرازيلي، من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف، كما لعب سبع مباريات في بطولة ساو باولو، وسجل ثلاثة أهداف.